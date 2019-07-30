На фестивале «Аткарские розы» сыграют две свадьбы

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-30T15:14:37+03:00

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На фестивале «Аткарские розы» пройдут церемонии бракосочетания.

Как сообщил корреспонденту «КП-Саратов» глава Аткарского района Виктор Елин, на фестивале второй год подряд сыграют свадьбы.

На этот раз связать себя узами брака в такой необычной и торжественной обстановке решили две пары.

- У нас есть аллея молодоженов, там проводится бракосочетание. Новоиспеченных супругов будут обсыпать лепестками. Все оформлено в стилистике под розы, имеются арт-объекты. Это станет памятным событием, — уверен Виктор Елин.

ИСТОЧНИК KP.RU