У жительницы Балакова из подъезда дома украли велосипед
Вор задержан
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В отдел полиции Балаковского района поступило заявление от 41-летней местной жительницы.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 16 по 17 июля кто-то унес из подъезда дома на улице Менделеева ее велосипед марки Stern.
Двухколесный транспорт со сломанной осью заднего колеса обнаружили в районе дома на улице Факел Социализма.
Злоумышленника задержали, им оказался 28-летний ни разу не судимый мужчина. На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU