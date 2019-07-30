2019-07-30T15:04:07+03:00
Происшествия

У жительницы Балакова из подъезда дома украли велосипед

Вор задержан
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В отдел полиции Балаковского района поступило заявление от 41-летней местной жительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 16 по 17 июля кто-то унес из подъезда дома на улице Менделеева ее велосипед марки Stern.

Двухколесный транспорт со сломанной осью заднего колеса обнаружили в районе дома на улице Факел Социализма.

Злоумышленника задержали, им оказался 28-летний ни разу не судимый мужчина. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СГМУ вошел в ТОП-10 медицинских вузов России
Пьяный мужчина устроил драку в кафе Энгельса и ограбил посетителя
Подростка из Энгельса обвинили в нападении на полицейского
На канале «Россия – Культура» покажут саратовский Крытый рынок и Укек
В Саратове пройдет сезонный фестиваль #Пешком
Комментарий ведущего аналитика банка «Открытие» к заседанию ФРС
После гибели Юрия Ошерова следователи возбудили уголовное дело
В Саратове встали трамваи №8
ГИБДД Саратова оштрафовала автохама из автошколы на тысячу рублей
Штрафстоянка в Саратове платила ДПС по 300 рублей за каждую пригнанную машину
Саратовская агломерация 2025: стартовал уникальный проект по подготовке будущих кадров в цифровой экономике
В Саратове троллейбусу №15 мешает проехать стихийная стоянка машин
Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта «Гагарин» в Сабуровке
Жители Саратовской области купили почти 24 тыс. приставок для цифрового ТВ
На фестивале «Аткарские розы» сыграют две свадьбы
В Энгельсе полыхала двухкомнатная квартира
Начальник ГИБДД Энгельса проведет прямую линию
В Балашове нашли пять гранат времен войны
В Энгельсе за две недели построят современную площадку для воркаута
В Энгельсе мужчина обокрал автомойку, где работал
Под Саратовом сельчанин забил сожительницу мухобойкой из ревности к скотине
В Энгельсе женщина отработает продажу спиртного подросткам
В Энгельсском районе из-за неправильного обращения с печью загорелась баня
В саду «Липки» Саратова прошел вечер романсов
Две саратовские спортсменки стали судьями всероссийской категории
ООО «КВС» продолжает замену внутриквартальных водопроводных сетей