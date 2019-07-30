Начальник ГИБДД Энгельса проведет прямую линию
Алексей Вестов ответит на вопросы по безопасности дорожного движения
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В среду, 31 июля, начальник ОГИБДД МУ МВД России «Энгельсское» Алексей Вестов проведет прямую линию с гражданами.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса, звонки принимаются по номеру 8 (8453) 56-87-66 с 10 до 11 часов.
- Заместитель начальника ОГИБДД МУ МВД России «Энгельсское» ответит на вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения, контроля за содержанием улично-дорожной сети и государственных услуг, предоставляемых гражданам по линии ГИБДД, — отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU