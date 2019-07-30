В Балашове нашли пять гранат времен войны

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-30T15:35:00+03:00

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Сегодня, 30 июля, в Балашове при уборке территории пункта приема металла обнаружили пять предметов, похожих на боевые снаряды.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», прибывшие сотрудники ОМОН установили, что находка — снаряды времен Великой Отечественной войны, в которых нет взрывчатых веществ.

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ИСТОЧНИК KP.RU