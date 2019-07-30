В Энгельсе за две недели построят современную площадку для воркаута

СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-30T15:00:56+03:00

Дмитрий Тепин ждет предложений по благоустройству от горожан.

От жителей города ждут дальнейших предложений по благоустройству [видео]

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В Энгельсе появится современная площадка для воркаута.

Как сообщил на своей странице в Instagram глава района Дмитрий Тепин, современная спортплощадка на площади Свободы, 19 будет оборудована примерно за две недели.

По словам чиновника, на ней появятся 29 спортивных элементов.

При этом Дмитрий Тепин отметил, что рядом находится еще один пустующий участок. Глава района призвал жителей высказывать пожелания и предложения, какой объект следовало бы возвести на этом месте.

- Пишите в комментариях ваши предложения по благоустройству территории. Самые интересные решения мы реализуем! — обратился он к жителям Энгельса.

За несколько часов запись набрала около сотни комментариев. Среди предложений: обустроить открытый кинотеатр, сквер, футбольное поле, скейт-парк, площадку для выгула и дрессировки собак.

ИСТОЧНИК KP.RU