Под Марксом мужчина обокрал автомойку, где работал

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-30T13:50:41+03:00

У квартирной хозяйки он утащил телевизор

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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор уроженцу села Георгиевка Марксовского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, его признали виновным в краже.

В ночь на 5 апреля мужчина, являясь работником автомойки» ночевал в зале ожидания. При этом он похитил из бара 2,5 тыс. рублей, продукты и сувениры.

Из кабинета директора злоумышленник вынес ноутбук и регистратор. Чтобы попасть в помещение, он разрезал дверь сварочным аппаратом.

Кроме того, болгаркой, купленной той же ночью, он распилил сейф и унес 103 тыс. рублей.

Общая сумма ущерба превысила 156 тыс. рублей.

В другой день, с 5 по 9 апреля, мужчина вынес из съемной квартиры в Балакове телевизор. Кроме того он не расплатился с хозяйкой за жилье. Сумма ущерба составила восемь тыс. рублей.

Суд отправил злоумышленника в колонию-поселение на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU