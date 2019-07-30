В Энгельсе женщина отработает продажу спиртного подросткам
Гражданка отпускала алкоголь в магазине «Космос»
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В Энгельсе за продажу алкоголя подросткам осудили местную жительницу.
- Продавщицу ООО «Космос» 8 мая 2019 года уже привлекали к административной ответственности за продажу спиртного 17-летнему парню. Тогда ее оштрафовали на 30 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Однако женщина выводов для себя не сделала и через восемь дней, 16 мая, отпустила на рабочем месте на улице Рабочая пиво другому 17-летнему парню.
Суд за такое приговорил ее к четырем месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка.
ИСТОЧНИК KP.RU