ООО «КВС» продолжает замену внутриквартальных водопроводных сетей

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-30T13:18:10+03:00

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В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в Саратове компания «Концессии водоснабжения — Саратов» по согласованию с концедентом производит перекладку коммуникаций на объектах, где в этом году запланировано обновление асфальтового покрытия.

В июле завершены работы по строительству водовода по улице Шелковичная, 12а протяженностью около 100 метров. Также на завершающем этапе находятся работы по замене водопроводных сетей по улице Чернышевского, 123, 125, 127 и Шелковичная, 2, 4 общей протяженностью 280 метров.

Замена водопроводных сетей в рамках программы «Формирование современной городской среды» позволяет обеспечить бесперебойное водоснабжение для жителей многоквартирных домов, улучшить безопасность и надежность внутриквартальных коммуникаций.

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В 2018 году ООО «КВС» присоединилось к инициативе Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвестиций. В соответствии с рекомендациями Ассоциации при реализации крупных инфраструктурных проектов особо актуальными являются не только экономические, но и экологические и социальные факторы. При выполнении инвестиционной программы ООО «КВС» руководствуется принципами ответственного инвестирования, ресурсосбережения, обеспечения безопасности эксплуатации комплексов без ущерба окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU