В Саратовской области намолотили более 1,5 млн тонн зерна
Выполнена почти половина объемов уборки
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В Саратовской области убрано 40% от общего плана уборки урожая зерновых — 2,3 млн гектаров.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, валовой сбор культур составил 1 млн 517 тыс. тонн.
Регион является лидером среди Приволжского федерального округа.
Лидерами по намолоту стали Калининский, Пугачевский и Самойловский районы, а по урожаю — Балашовский.
ИСТОЧНИК KP.RU