2019-07-30T12:54:43+03:00
Происшествия

У риелтора-мошенника при задержании в Саратове нашли 480 граммов гашиша

Мужчина два года обманывал своих клиентов
Ольга Симонова
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Во Фрунзенском районе Саратова осудили 27-летнего местного жителя. Его признали виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в крупном размере и мошенничестве.

- В сентябре 2015 года мужчина зарегистрировался в качестве ИП для оказания риелторских услуг. После этого он размещал на сайтах недостоверные объявления о сдаче квартир и домов по низкой цене. Злоумышленник заманивал клиентов в свой офис и там заключал договоры, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

После оплаты мошенник сообщал арендаторам адреса и телефоны собственников жилищ, которые на самом деле не сдавались. Уже на месте обманутые люди понимали, что их обманули, так как номера в большинстве своем были отключены.

За два года мужчина обманул 73 человека на общую сумму 376 тыс. рублей.

После возбуждения уголовного дела правоохранители начали проверку и при задержании лже-риелтора 25 августа нашли в запасном колесе его машины и в вещах 480 граммов гашиша.

Суд приговорил злоумышленника к четырем годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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