На фестивале «Аткарские розы» представят уникальный торт
В Саратове обсудили предстоящий фестиваль «Аткарские розы», который состоится 3 августа.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в этом году будет приготовлен уникальный фирменный торт, содержащий в рецепте выжимку из роз.
Председатель комитета по туризму Виктория Бородянская отметила, что ранее на кулинарном конкурсе фестиваля ей довелось увидеть кабачки, огурцы, манты и котлеты в виде роз.
Победителей этого кулинарного состязания, а также владельца лучшего костюма наградят кулоном, изготовленным в честь мероприятия.
.Фото: Дарья Вострикова
Это символ фестиваля, кулон покрыт серебром, на нем выгравирована роза. Он выпущен ограниченной серией.
ИСТОЧНИК KP.RU