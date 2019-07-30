На фестивале «Аткарские розы» представят уникальный торт

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-30T12:27:05+03:00

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В Саратове обсудили предстоящий фестиваль «Аткарские розы», который состоится 3 августа.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в этом году будет приготовлен уникальный фирменный торт, содержащий в рецепте выжимку из роз.

Председатель комитета по туризму Виктория Бородянская отметила, что ранее на кулинарном конкурсе фестиваля ей довелось увидеть кабачки, огурцы, манты и котлеты в виде роз.

Победителей этого кулинарного состязания, а также владельца лучшего костюма наградят кулоном, изготовленным в честь мероприятия.

Это символ фестиваля, кулон покрыт серебром, на нем выгравирована роза. Он выпущен ограниченной серией.

ИСТОЧНИК KP.RU