2019-07-30T12:22:42+03:00
Происшествия

В Пугачеве мужчину отправили в колонию за шрам на женском лице

Он полоснул ее ножом во время драки
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Пугачеве Саратовской области вынесен приговор 42-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре регионе, он изуродовал женщину во время драки.

30 октября 2018 года пьяный мужчина подрался со знакомым в подъезде дома в Пугачеве. На защиту сожителя встала гражданка, которая попыталась разнять противников. Однако нападавший укусил ее за ухо и полоснул ножом по лицу.

Экспертиза подтвердила, что рубец является необратимым и обезображивает женщину.

Суд отправил 42-летнего злоумышленника в колонию на три года. Он не согласился с приговором, заявив, что оборонялся от пострадавшей, однако судебная коллегия оставила его жалобу без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балашове нашли пять гранат времен войны
В Энгельсе за две недели построят современную площадку для воркаута
Под Марксом мужчина обокрал автомойку, где работал
Под Саратовом сельчанин забил сожительницу мухобойкой из ревности к скотине
В Энгельсе женщина отработает продажу спиртного подросткам
В Энгельсском районе из-за неправильного обращения с печью загорелась баня
В саду «Липки» Саратова прошел вечер романсов
Две саратовские спортсменки стали судьями всероссийской категории
ООО «КВС» продолжает замену внутриквартальных водопроводных сетей
Саратовский цирк предложено покрасить в цвета радуги
В Аркадакском районе сгорели 160 тюков сена
Из-за заплыва «Река здоровья» на Волге перекроют движение судов
В Саратове 11 раз судимый мужчина ограбил молодую девушку
В Саратовской области намолотили более 1,5 млн тонн зерна
У риелтора-мошенника при задержании в Саратове нашли 480 граммов гашиша
На фестивале «Аткарские розы» представят уникальный торт
На барже в Юрише горел мусор
У жителей Поливановки до вечера отключили воду
В Саратове Росгвардия поймала нервного закладчика
Прогноз от Андрея Кочеткова, ведущего аналитика брокерской компании банка «Открытие»
Гостей «Аткарских роз» встретит королева
В Саратове экс-супруг забрал у жены имущество и не отдавал ей 1 млн рублей
В «Ночь кино» саратовцы увидят три премьеры
На фестивале «Аткарские розы» гостей угостят лакомствами с цветами
В Ртищеве мужчина сгорел на диване своего приятеля
В Саратове подростки остались безнаказанными за кражи денег с карточек
Саратовцев приглашают придумать логотип переписи населения за 190 тыс. рублей
В Ртищеве мужчина нечаянно спалил дом и сам погиб