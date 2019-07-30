В Пугачеве мужчину отправили в колонию за шрам на женском лице

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-30T12:22:42+03:00

Он полоснул ее ножом во время драки

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В Пугачеве Саратовской области вынесен приговор 42-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре регионе, он изуродовал женщину во время драки.

30 октября 2018 года пьяный мужчина подрался со знакомым в подъезде дома в Пугачеве. На защиту сожителя встала гражданка, которая попыталась разнять противников. Однако нападавший укусил ее за ухо и полоснул ножом по лицу.

Экспертиза подтвердила, что рубец является необратимым и обезображивает женщину.

Суд отправил 42-летнего злоумышленника в колонию на три года. Он не согласился с приговором, заявив, что оборонялся от пострадавшей, однако судебная коллегия оставила его жалобу без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU