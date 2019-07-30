В Саратове Росгвардия поймала нервного закладчика

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-30T11:36:41+03:00

Мужчина шел по улице Красновая, оглядываясь по сторонам, и начал волноваться, когда его заметили

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В Волжском районе Саратова сотрудники Росгвардии задержали закладчика.

- Во время патруля правоохранители заметили гражданина, который с оглядкой шел вниз по улице Красновая. Он заметил служебный автомобиль, занервничал и попытался скрыться, но его остановили, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.

Стражи порядка спросили у него про наличие наркотиков. Злоумышленник честно признался, что под подкладкой его сумки лежат вещества.

Росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу, которая в присутствии понятых изъяла у 43-летнего мужчины множество свертков.

По предварительным данным, гражданин собирался раскладывать наркотики по городу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU