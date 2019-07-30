В Саратове Росгвардия поймала нервного закладчика
В Волжском районе Саратова сотрудники Росгвардии задержали закладчика.
- Во время патруля правоохранители заметили гражданина, который с оглядкой шел вниз по улице Красновая. Он заметил служебный автомобиль, занервничал и попытался скрыться, но его остановили, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.
Стражи порядка спросили у него про наличие наркотиков. Злоумышленник честно признался, что под подкладкой его сумки лежат вещества.
Росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу, которая в присутствии понятых изъяла у 43-летнего мужчины множество свертков.
По предварительным данным, гражданин собирался раскладывать наркотики по городу. В отношении него возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU