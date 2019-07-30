Прогноз от Андрея Кочеткова, ведущего аналитика брокерской компании банка «Открытие»

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-30T11:49:03+03:00

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Ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие» Андрей Кочетков сделал прогноз на август.

- В августе можно ожидать небольшое ослабление рубля. Связано это будет с политикой центральных банков. В ФРС весьма неохотно говорят о снижении ставки и надежды рынка на агрессивное смягчение могут не оправдаться. Соответственно, у инвесторов будет гораздо меньше мотивации на размещение своих средств в рискованных активах. Меж тем, российский ЦБ уже снизил ставку на двух заседаниях подряд, а также намекнул на то, что может в скором будущем достичь уровней нейтральной денежной политики. Соответственно, «горячие» деньги, которые пришли в отечественные ОФЗ в надежде заработать на падении их доходностей, могут отправиться на выход из рублевых активов, что создаст дополнительное давление на рубль.

Кроме того, на рынке нефти складывается неблагоприятная ситуация. Котировки пока удерживаются от устойчивого снижения благодаря геополитической напряженности. Однако ситуация в мировой экономике ухудшается и можно ожидать, если не падения спроса, то как минимум отсутствия прироста потребления нефти. В условиях увеличения добычи в США и некоторых других странах может сформироваться избыточное предложение, которое продавит нефть в район $50-55 за баррель Brent. Соответственно, приток валюты в страну может сократиться, что окажет давление на рубль. С другой стороны, Минфин также снизит закупки валюты в рамках бюджетного правила. Тем не менее курс доллара сможет подняться до 65-66 рублей.

Надежды рубля будут связаны с прогрессом на переговорах США и Китая по торговым вопросам, а также возможными изменениями в политике ФРС. Если американский регулятор все же посчитает необходимым начать цикл смягчения денежной политики, то это приведет к росту аппетитов к вложениям в рискованные активы, — считает Андрей Кочетков.

Справка:

Банк «Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

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ИСТОЧНИК KP.RU