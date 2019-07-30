2019-07-30T11:49:03+03:00
Общество

Прогноз от Андрея Кочеткова, ведущего аналитика брокерской компании банка «Открытие»

Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие» Андрей Кочетков сделал прогноз на август.

- В августе можно ожидать небольшое ослабление рубля. Связано это будет с политикой центральных банков. В ФРС весьма неохотно говорят о снижении ставки и надежды рынка на агрессивное смягчение могут не оправдаться. Соответственно, у инвесторов будет гораздо меньше мотивации на размещение своих средств в рискованных активах. Меж тем, российский ЦБ уже снизил ставку на двух заседаниях подряд, а также намекнул на то, что может в скором будущем достичь уровней нейтральной денежной политики. Соответственно, «горячие» деньги, которые пришли в отечественные ОФЗ в надежде заработать на падении их доходностей, могут отправиться на выход из рублевых активов, что создаст дополнительное давление на рубль.

Кроме того, на рынке нефти складывается неблагоприятная ситуация. Котировки пока удерживаются от устойчивого снижения благодаря геополитической напряженности. Однако ситуация в мировой экономике ухудшается и можно ожидать, если не падения спроса, то как минимум отсутствия прироста потребления нефти. В условиях увеличения добычи в США и некоторых других странах может сформироваться избыточное предложение, которое продавит нефть в район $50-55 за баррель Brent. Соответственно, приток валюты в страну может сократиться, что окажет давление на рубль. С другой стороны, Минфин также снизит закупки валюты в рамках бюджетного правила. Тем не менее курс доллара сможет подняться до 65-66 рублей.

Надежды рубля будут связаны с прогрессом на переговорах США и Китая по торговым вопросам, а также возможными изменениями в политике ФРС. Если американский регулятор все же посчитает необходимым начать цикл смягчения денежной политики, то это приведет к росту аппетитов к вложениям в рискованные активы, — считает Андрей Кочетков.

Справка:

Банк «Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

.

.

Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балашове нашли пять гранат времен войны
В Энгельсе за две недели построят современную площадку для воркаута
Под Марксом мужчина обокрал автомойку, где работал
Под Саратовом сельчанин забил сожительницу мухобойкой из ревности к скотине
В Энгельсе женщина отработает продажу спиртного подросткам
В Энгельсском районе из-за неправильного обращения с печью загорелась баня
В саду «Липки» Саратова прошел вечер романсов
Две саратовские спортсменки стали судьями всероссийской категории
ООО «КВС» продолжает замену внутриквартальных водопроводных сетей
Саратовский цирк предложено покрасить в цвета радуги
В Аркадакском районе сгорели 160 тюков сена
Из-за заплыва «Река здоровья» на Волге перекроют движение судов
В Саратове 11 раз судимый мужчина ограбил молодую девушку
В Саратовской области намолотили более 1,5 млн тонн зерна
У риелтора-мошенника при задержании в Саратове нашли 480 граммов гашиша
На фестивале «Аткарские розы» представят уникальный торт
На барже в Юрише горел мусор
В Пугачеве мужчину отправили в колонию за шрам на женском лице
У жителей Поливановки до вечера отключили воду
В Саратове Росгвардия поймала нервного закладчика
Гостей «Аткарских роз» встретит королева
В Саратове экс-супруг забрал у жены имущество и не отдавал ей 1 млн рублей
В «Ночь кино» саратовцы увидят три премьеры
На фестивале «Аткарские розы» гостей угостят лакомствами с цветами
В Ртищеве мужчина сгорел на диване своего приятеля
В Саратове подростки остались безнаказанными за кражи денег с карточек
Саратовцев приглашают придумать логотип переписи населения за 190 тыс. рублей
В Ртищеве мужчина нечаянно спалил дом и сам погиб