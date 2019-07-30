Гостей «Аткарских роз» встретит королева
На фестивале «Аткарские розы», который пройдет 3 августа, гостей будет встречать королева.
Как сообщила на пресс-конференции председатель комитета по туризму Виктория Бородянская, такой титул появился впервые.
По словам королевы, которой стала местная жительница Анастасия Калугина, за титул боролись девять конкурсантов в течение апреля и мая.
В прошлом году Анастасия Калугина уже становилась победительницей конкурса дефиле на фестивале и представила семейную визитку, исполнив с дочерью Елизаветой песню собственного сочинения.
Примечательно, что именно педагоги по вокалу, у которых занимается Лиза, вдохновили Анастасию Калугину принять участие в конкурсе за звание королевы «Аткарских роз».
Свои тематические костюмы Анастасия изготовила из фоамирана, потратив несколько тысяч рублей. Гостей она будет приветствовать в наряде настоящей императрицы Екатерины Великой. Это соответствует тематике Года театра.
При этом осталось в тайне, как именно на фестивале появится королева: приедет или прилетит.
ИСТОЧНИК KP.RU