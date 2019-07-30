В Саратове экс-супруг забрал у жены имущество и не отдавал ей 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-30T11:23:58+03:00

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В Кировском районе Саратова местный житель не хотел выплачивать бывшей жене 1 млн рублей.

- Суд при разделе имущества постановил, что мужчина выплачивает жене указанную сумму, а сам забирает все совместно нажитое имущество себе, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Когда гражданин получил квартиру и иномарку о невыплаченных деньгах он забыл. На него не повлияло даже возбужденное в отношении него исполнительное производство.

Тогда приставы наложили арест на машину. Через несколько дней после этого должник нашел средства и отдал их бывшей жене.

ИСТОЧНИК KP.RU