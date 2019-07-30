В «Ночь кино» саратовцы увидят три премьеры

СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-30T11:29:27+03:00

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24 августа 2019 года Саратовская область присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь кино». Организаторами мероприятия в нашем регионе выступят министерство культуры области, Саратовский областной методический киновидеоцентр, а также муниципальные учреждения культуры.

Зрители региона увидят три киноленты — отечественные премьеры, которые были выбраны по итогам голосования на сайте информационного агентства ТАСС: художественный фильм «Балканский рубеж» (16+) режиссера Андрея Волгина, художественный фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+) режиссера Ильи Куликова, а также картину «Домовой» (6+) режиссера Евгения Бедарева.

Жители и гости областного центра смогут посмотреть фильмы «Ночи кино» в скверах «Победа» Ленинского района и «Дружбы Народов» Заводского района, на площадке Исторического парка «Россия — моя история» и в кинотеатре «Happy Cinema» (Вольский тракт). Киносеансы пройдут также на 51 площадке в 42 муниципальных районах области.

Время проведения кинопоказов: с 20:00 24 августа до 04:00 25 августа 2019 года. Адреса площадок и время показов жители Саратовской области смогут уточнить в муниципальных учреждениях культуры своего района.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU