На фестивале «Аткарские розы» гостей угостят лакомствами с цветами
Сегодня, 30 июля, председатель комитета по туризму Виктория Бородянская и глава Аткарского района Виктор Елин рассказали о предстоящем фестивале «Аткарские розы».
.Фото: Дарья Вострикова
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие пройдет 3 августа. Официальное открытие назначено на 16 часов.
Для гостей будет подготовлена 31 локация, в том числе не связанные с розами, например, сплав на байдарках.
.Фото: Дарья Вострикова
В этом году также состоится конкурс костюмов. Число заявок уже приближается к прошлогоднему уровню — тогда участие принял 101 человек.
Гости мероприятия могут попробовать себя в прикладном творчестве, посетить выставку пейзажей, узнать больше о садоводстве, попробовать себя в йоге. Одной из фишек фестиваля станет национальная деревня. Диаспору представят местные блюда, в состав которых так или иначе входят розы.
ИСТОЧНИК KP.RU