На фестивале «Аткарские розы» гостей угостят лакомствами с цветами

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-30T11:27:32+03:00

На фестивале будут представлены лакомства с розами Фото: Дарья Вострикова

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Сегодня, 30 июля, председатель комитета по туризму Виктория Бородянская и глава Аткарского района Виктор Елин рассказали о предстоящем фестивале «Аткарские розы».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие пройдет 3 августа. Официальное открытие назначено на 16 часов.

Для гостей будет подготовлена 31 локация, в том числе не связанные с розами, например, сплав на байдарках.

В этом году также состоится конкурс костюмов. Число заявок уже приближается к прошлогоднему уровню — тогда участие принял 101 человек.

Гости мероприятия могут попробовать себя в прикладном творчестве, посетить выставку пейзажей, узнать больше о садоводстве, попробовать себя в йоге. Одной из фишек фестиваля станет национальная деревня. Диаспору представят местные блюда, в состав которых так или иначе входят розы.

ИСТОЧНИК KP.RU