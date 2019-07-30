В Саратове подростки остались безнаказанными за кражи денег с карточек

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-30T10:28:06+03:00

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В Кировском районе Саратова суд вынес решение по делу 15 и 16-летнего подростков. Их признали виновными в двух кражах денег с чужих банковских счетов.

- Днем 1 ноября 2018 года юноши подошли к одному из банкоматов в ТЦ на улице Зарубина. Один из парней нажал на операцию по пополнению счета мобильника, ввел свой номер и отошел. Его подельник в это время следил за происходящим. К терминалу подошла девушка, вставила свою карту и ввела пин-код. В этот момент у нее списали 1 тыс. рублей. Деньги поступили подростку на номер телефона, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Аналогичную операцию они провели 6 ноября. Тогда со счета другой женщины «ушло» 2,1 тыс. рублей.

Все потерпевшие пошли в полицию, и правоохранители быстро нашли злоумышленников.

Во время следствия юноши признали свою вину и возместили ущерб.

Подростков признали виновными. Однако у несовершеннолетних были положительные характеристики и наличие смягчающих обстоятельств, поэтому суд изменил категорию преступления с тяжкого на среднее и прекратил дело в связи с примирением сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU