В Саратове подростки остались безнаказанными за кражи денег с карточек
В Кировском районе Саратова суд вынес решение по делу 15 и 16-летнего подростков. Их признали виновными в двух кражах денег с чужих банковских счетов.
- Днем 1 ноября 2018 года юноши подошли к одному из банкоматов в ТЦ на улице Зарубина. Один из парней нажал на операцию по пополнению счета мобильника, ввел свой номер и отошел. Его подельник в это время следил за происходящим. К терминалу подошла девушка, вставила свою карту и ввела пин-код. В этот момент у нее списали 1 тыс. рублей. Деньги поступили подростку на номер телефона, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Аналогичную операцию они провели 6 ноября. Тогда со счета другой женщины «ушло» 2,1 тыс. рублей.
Все потерпевшие пошли в полицию, и правоохранители быстро нашли злоумышленников.
Во время следствия юноши признали свою вину и возместили ущерб.
Подростков признали виновными. Однако у несовершеннолетних были положительные характеристики и наличие смягчающих обстоятельств, поэтому суд изменил категорию преступления с тяжкого на среднее и прекратил дело в связи с примирением сторон.
ИСТОЧНИК KP.RU