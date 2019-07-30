Саратовцев приглашают придумать логотип переписи населения за 190 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-30T10:31:44+03:00

Участие могут принять только профессиональные дизайнеры

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Саратовцев приглашают разработать логотип Всероссийской переписи населения.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, свои работы могут предложить только профессиональные дизайнеры с авторским портфолио.

Для участия в конкурсе необходимо представить свой вариант логотипа и контактные данные до 6 августа. Каждый дизайнер имеет право предложить три варианта.

Итоги конкурса будут подведены 9 августа. Три победителя получат призы в размере 190 тыс. рублей. Всего призовой фонд составляет 570 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU