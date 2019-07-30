Собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО превысила 67%

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-30T10:08:22+03:00

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Специалисты Регионального оператора Саратовской области подвели итоги собираемости платежей физических лиц за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Так, в первом полугодии 2019 года в зоне деятельности Регоператора она составила 67,7%, что существенно выше средних показателей по России.

Самыми дисциплинированными плательщиками стали жители Дергачевского района Саратовской области, где уровень оплаты услуги по итогам шести месяцев составил 90% и поселка Михайловский Краснопартизанского района — 87%. Средняя собираемость в Саратове по итогам первого полугодия составила 65,5%.

- Региональный оператор активно работает как с управляющими организациями, собирающими плату за услугу с собственников жилых помещений, так и непосредственно с населением, находящимся на прямых договорах. Совместно с нашими партнерами созданы исчерпывающие возможности для оплаты услуги по обращению с ТКО в удобном формате. При этом для ряда категорий граждан предусмотрены льготы и субсидии на данную коммунальную услугу, — рассказал директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Он также подчеркнул, что высокая собираемость платежей непосредственно влияет на снижение стоимости услуги в рамках долгосрочного тарифного регулирования. Поэтому повышение платежной дисциплины выгодно, прежде всего, самим потребителям.

Напомним, что оплатить услугу по обращению с ТКО по отдельному платежному документу без комиссии возможно в личном кабинете на сайте «Городского расчетного центра» https://саррц.рф/ и на сайте «ПлатежЦентра» https://платежцентр.рф/. Кроме того, оплата с комиссией принимается в отделениях «Почты России», Сбербанка и других кредитных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU