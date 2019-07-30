В Саратове возбуждено дело о коррупции в ведомстве Минобороны

СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-30T09:34:51+03:00

По версии следствия, экс-сотрудник получил взятку 1,7 млн рублей на оплату ипотеки

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В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении начальника группы военного представительства.

Как сообщает Главная военная прокуратура РФ, дело было возбуждено по итогам проверки должностных лиц военного представительства Минобороны, проведенной военной прокуратурой Саратовского гарнизона.

Выяснилось, что экс-начальник группы получил взятку 1,701 млн рублей от руководства предприятия, которое поставляло военную продукцию. За эти средства он должен был оказывать общее покровительство фирме.

Деньги подозреваемый потратил. Как отмечает Главная военная прокуратура — на оплату ипотечного кредита.

ИСТОЧНИК KP.RU