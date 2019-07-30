На Большой Садовой полицейский автомобиль столкнулся с мотоциклом

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-30T09:36:25+03:00

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Утром 30 июля в Саратове случилось ДТП с участием автомобиля полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в семь часов утра напротив дома №239в по Большой Садовой.

Служебным автомобилем управлял 22-летний сотрудник полиции. На мотоцикле ехал 43-летний мужчина. Он был госпитализирован.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU