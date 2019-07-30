Иностранец не смог подкупить полицейского из Озинок
Дело передано в суд
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В Саратовской области следователи передали в суд уголовное дело о попытке подкупа полицейского.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — житель иностранного государства.
По версии следствия, 20 июня он в отделе полиции Озинского района передал участковому 7 тыс. рублей. Взятка предназначалась для того, чтобы страж порядка не составлял протокол за нарушение режима пребывания в России.
Правоохранитель деньги взять отказался.
В ходе расследования иностранец полностью признал вину и был заключен под стражу. Дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU