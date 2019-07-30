Иностранец не смог подкупить полицейского из Озинок

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-30T09:35:41+03:00

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В Саратовской области следователи передали в суд уголовное дело о попытке подкупа полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — житель иностранного государства.

По версии следствия, 20 июня он в отделе полиции Озинского района передал участковому 7 тыс. рублей. Взятка предназначалась для того, чтобы страж порядка не составлял протокол за нарушение режима пребывания в России.

Правоохранитель деньги взять отказался.

В ходе расследования иностранец полностью признал вину и был заключен под стражу. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU