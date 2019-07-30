2019-07-30T08:50:20+03:00
Недвижимость

Во Фрунзенском районе жители будут выбрасывать мусор по графику

Контейнеры уже убраны
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото соцсетейФото соцсетей
Изменить размер текста:

Во Фрунзенском районе Саратова начали бестарный сбор мусора.

Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, теперь мусор необходимо выбрасывать по расписанию, ко времени приезда мусоровоза.

Такие объявления появились во дворах Фрунзенского района. Чтобы избавиться от мусора, жителям необходимо вынести его с 9 до 10 часов или с 20 до 21 часа. Это можно сделать в любой день.

Ряд горожан выразил недовольство, отметив, что они в это время работают. Однако многие поприветствовали нововведение, считая, что во дворах станет намного чище. Также они напоминают, что подобный опыт существовал в советское время и до сих пор практикуется в ряде развитых стран.

Мусорные баки, кстати, уже убраны. А за выбрасывание мусора в неположенном месте грозит штраф до 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На фестивале «Аткарские роз» гостей угостят лакомствами с цветами
В Ртищеве мужчина сгорел на диване своего приятеля
В Саратове подростки остались безнаказанными за кражи денег с карточек
Саратовцев приглашают придумать логотип переписи населения за 190 тыс. рублей
В Ртищеве мужчина нечаянно спалил дом и сам погиб
Собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО превысила 67%
В Саратове возбуждено дело о коррупции в ведомстве Минобороны
На Большой Садовой полицейский автомобиль столкнулся с мотоциклом
Иностранец не смог подкупить полицейского из Озинок
В Татищевском районе сбили пешехода
В Саратове рецидивист украл духи Dior и продал их за 2 тыс. рублей
В Саратове наркоман украл у воспитательницы золотые часы
На этой неделе Николай Панков будет работать в Вольском районе
Пьяный водитель Datsun перевернулся на Кумысной поляне
В Балакове мужчина убил пьющую сожительницу на глазах у соседей
Жители Заводского района пожаловались Радаеву на деревья во дворах и бродячих собак
На Усть-Курдюмской пострадали байкер и пассажирка
В Саратовской области будет облачный вторник
СУ СКР в Саратове проверит жизнь ребенка в антисанитарных условиях с собаками
Панков: Почему правнуки наших воинов-освободителей совершают такое?
В водоеме совхоза Ртищевский утонул рыбак
В Саратове за полгода сбили 32 ребенка
Прокуратура займется троицей школьников-осквернителей памятника в Марксе
До конца года в Саратовской области создадут 9,7 тыс. новых рабочих мест