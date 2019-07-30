Во Фрунзенском районе жители будут выбрасывать мусор по графику

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-30T08:50:20+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова начали бестарный сбор мусора.

Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы, теперь мусор необходимо выбрасывать по расписанию, ко времени приезда мусоровоза.

Такие объявления появились во дворах Фрунзенского района. Чтобы избавиться от мусора, жителям необходимо вынести его с 9 до 10 часов или с 20 до 21 часа. Это можно сделать в любой день.

Ряд горожан выразил недовольство, отметив, что они в это время работают. Однако многие поприветствовали нововведение, считая, что во дворах станет намного чище. Также они напоминают, что подобный опыт существовал в советское время и до сих пор практикуется в ряде развитых стран.

Мусорные баки, кстати, уже убраны. А за выбрасывание мусора в неположенном месте грозит штраф до 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU