В Саратове наркоман украл у воспитательницы золотые часы
Сумма ущерба составила 14 тыс. рублей
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В отдел полиции Ленинского района с заявлением о краже обратилась 48-летняя воспитательница детского учреждения.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 15:00 28 июля до 03:00 29 июля кто-то зашел в ее комнату на проспекте Строителей и украл золотые часы стоимостью 14 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 19-летний рецидивист, который был ранее осужден за преступление, связанное с наркотиками.
На юношу завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU