В Саратове наркоман украл у воспитательницы золотые часы

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-30T08:28:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В отдел полиции Ленинского района с заявлением о краже обратилась 48-летняя воспитательница детского учреждения.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 15:00 28 июля до 03:00 29 июля кто-то зашел в ее комнату на проспекте Строителей и украл золотые часы стоимостью 14 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 19-летний рецидивист, который был ранее осужден за преступление, связанное с наркотиками.

На юношу завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU