2019-07-30T08:30:20+03:00
Общество

На этой неделе Николай Панков будет работать в Вольском районе

Предстоит ряд встреч с жителями
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о планах работы в районах Саратовской области во время отпуска. На этой неделе он посетит Вольский район.

- Вчера прошел первый день отпуска. В работе и общении. Сформировал график поездок на месяц. Это посещение районов моего округа. Вместе с жителями формируем программы для каждого района. Проведу встречи с людьми по ряду проблем, которые мы поднимали. Кроме этого, в других районах области выслушаю предложения по работе наших партийных первичек.

На этой неделе — уже поездки в Вольский район. Осмотр, как идет строительство объектов в рамках проектов Вячеслава Володина. А также, как ремонтируются участки федеральной трассы СызраньСаратовВолгоград, строится дорога в обход станции Сенная и ряд других объектов. И, конечно, встретимся с жителями, — заявил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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