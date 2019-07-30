2019-07-30T08:01:52+03:00
Происшествия

В Балакове мужчина убил пьющую сожительницу на глазах у соседей

Очевидцев, пытавшихся защитить погибшую, злоумышленник тоже ранил
Ольга Симонова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Балакове Саратовской области в отношении 40-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Следствие считает, что мужчина проснулся утром 28 июля в своей коммуналке по проспекту Героев и понял, что дома нет 37-летней сожительницы. Он вышел на поиски и заглянул к соседям, где и нашел даму. Она пила алкоголь. От этого злоумышленник разозлился и приказал гражданке идти, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

В общем коридоре он стал бить потерпевшую руками ногами, а также деревянным брусом. Удары приходились на голову, тело и конечности, от них женщина скончалась на месте.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Соседи, с которыми и пила погибшая, пытались помочь гражданке спастись, но сами получили от агрессора. Они вызвали полицию. Стражи порядка поймали мужчину на месте преступления.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что 37-летняя сожительница злоумышленника погибла от тупой травмы грудной клетки со множественными переломами ребер и острой дыхательной недостаточности.

Следователи задержали 40-летнего местного жителя. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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