2019-07-30T08:24:54+03:00
Общество

Жители Заводского района пожаловались Радаеву на деревья во дворах и бродячих собак

Также они попросили заасфальтировать двор
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с жителями Заводского района, которые ранее обращались к нему в соцсетях.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он попросил жителей домов на 6 и 7-м Динамовских проездах найти удобное место под установку детской площадки и площадки для занятий воркаутом.

Кроме того, губернатор поручил обустроить дворовую территорию домов №№43 и 45 по проспекту Энтузиастов: отремонтировать въезд, улучшить детскую площадку.

Ранее к Радаеву через Instagram обратились жители микрорайона «Элеватор». Губернатор встретился с жильцами домов №№1, 1а и 3 по Пензенской, которые попросили уложить новый асфальт во дворах, опилить сухие деревья и отловить бродячих собак. По всем вопросам были даны поручения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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