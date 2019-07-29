2019-07-29T20:48:03+03:00
Общество

СУ СКР в Саратове проверит жизнь ребенка в антисанитарных условиях с собаками

Следователи выяснят, почему семью сняли с учета в ПДН
Екатерина Семенова
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В Саратовской области следователи начали проверку проживания ребенка в антисанитарных условиях.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, проверка была начата после публикаций в СМИ.

«Комсомолка» ранее писала, что волонтеры-зоозащитники обнаружили дом на Железнодорожной, 83, где в грязи и мусоре проживали около 20 собак, а также шестилетняя девочка.

До мая 2019 года хозяйка дома, мать ребенка, стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, но впоследствии семью перестали контролировать.

Следователи проверят, почему семью сняли с учета, будет дана оценка органам опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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