СУ СКР в Саратове проверит жизнь ребенка в антисанитарных условиях с собаками
Следователи выяснят, почему семью сняли с учета в ПДН
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В Саратовской области следователи начали проверку проживания ребенка в антисанитарных условиях.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, проверка была начата после публикаций в СМИ.
«Комсомолка» ранее писала, что волонтеры-зоозащитники обнаружили дом на Железнодорожной, 83, где в грязи и мусоре проживали около 20 собак, а также шестилетняя девочка.
До мая 2019 года хозяйка дома, мать ребенка, стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, но впоследствии семью перестали контролировать.
Следователи проверят, почему семью сняли с учета, будет дана оценка органам опеки.
ИСТОЧНИК KP.RU