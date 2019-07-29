Панков: Почему правнуки наших воинов-освободителей совершают такое?

СЕГОДНЯ 19:14 2019-07-29T19:15:14+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» предложил педагогам, психологам, родителям и всем желающим принять участие в обсуждении проблемы подросткового вандализма.

- Хорошо знаю Маркс, учился там в техникуме. Оттуда призывался в армию. Хороший, многонациональный городок. В общежитии было разное. Но такого никто не мог предположить и додуматься до этого. Вандализм молодеет? Это я о подростках из Маркса, осквернивших «Вечный огонь» в Парке Победы. Далеко не первое такое преступление с участием молодежи. До этого были оскорбительные фотосессии на поклонном кресте в Вольске, скульптуре «Одноклассники» в Саратове, осквернение памятника Воинам-танкистам и другое. Подобные случаи отмечаются и в других регионах – в Ставрополье, Краснодарском крае, Приморье и так далее. Правильно, что таких вандалов оперативно выявляют, заставляют нести ответственность. Скажу о другом: что побуждает детей совершать недостойные поступки? Может, какие-то личные трагедии? Но многие из таких подростков считались вполне благополучными, и никто от них подобного не ожидал. Почему же правнуки наших воинов-освободителей совершают такое? Под влиянием алкоголя, ради хайпа в соцсетях?

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Не так давно обсуждали за «круглым столом» причины трагедии в Вольске, когда подросток ударил девочку топором и пытался поджечь школу. Психологи, родители, педагоги внесли тогда ряд полезных предложений, как такое предотвратить. В этот раз преступление, считаю, не меньше. Физически никто не пострадал, а моральный удар нанесен тысячам людей. Тем, кто гордится подвигом родных и близких, или сам защищал нашу Родину. Как такое предотвратить? Предлагаю обсудить эту тему за «круглым столом». Жду предложений от всех, кто хочет принять участие, – пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU