В Саратове за полгода сбили 32 ребенка
В целях уменьшения статистики провели профилактическое мероприятие
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За первые шесть месяцев 2019 года в Саратове сбили 32 ребенка, половина из аварий приходится на пешеходные переходы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, в целях уменьшения статистики с 30 июля по 2 августа проводится профилактическое мероприятие «Юный пешеход».
Родителей просят объяснить своему ребенку, как именно переходить дорогу, а на проезжей части прекращать диалоги и указывать своему чаду на возможные опасности.
ИСТОЧНИК KP.RU