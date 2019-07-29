2019-07-29T16:56:00+03:00
Происшествия

В Саратове за полгода сбили 32 ребенка

В целях уменьшения статистики провели профилактическое мероприятие
Дарья Вострикова
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За первые шесть месяцев 2019 года в Саратове сбили 32 ребенка, половина из аварий приходится на пешеходные переходы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, в целях уменьшения статистики с 30 июля по 2 августа проводится профилактическое мероприятие «Юный пешеход».

Родителей просят объяснить своему ребенку, как именно переходить дорогу, а на проезжей части прекращать диалоги и указывать своему чаду на возможные опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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