Прокуратура займется троицей школьников-осквернителей памятника в Марксе

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-29T16:48:18+03:00

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Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту осквернения памятника в Парке Победы города Маркса.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, сегодня утром, 29 июля, двое подростков из Маркса и один из Коломны, выпили и отправились к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с площадкой вечного огня.

Один из них помочился на вечный огонь. Его товарищи выбрали более спокойные роли — сидели и ходили рядом с Вечным огнем.

По данному факту проводится проверка. Предстоит выяснить, почему 16-летние ребята решились на этот шаг. После этого будет решено, как именно призвать вандалов к ответу.

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ИСТОЧНИК KP.RU