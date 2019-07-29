До конца года в Саратовской области создадут 9,7 тыс. новых рабочих мест
В Саратовской области сначала года работу через Центры занятости нашли 28,8 тыс. человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции, в прошлом году за аналогичный период трудоустроено было 24,3 тыс. граждан.
Выросло также трудоустройство на постоянное место работы — с 76,5 до 78,8%.
Общая численность зарегистрированных безработных в области составляет 11,5 тыс. человек.
При этом в базе центров занятости имеются 28,6 тыс. вакансий. До конца года планируется созздать еще не менее 9,7 тыс. новых рабочих мест.
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ИСТОЧНИК KP.RU