Саратовская биатлониста отобрана на чемпионат мира

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-29T16:31:12+03:00

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В Тюмени проходят чемпионат и Первенство России – отборочные соревнования на чемпионат мира по летнему биатлону.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, состязание пройдет в конце августа в Белоруссии.

Саратовская спортменка Анастасия Халиуллина выиграла золото масстарта, добавив его к бронзовой медали в спринте.

Она теперь будет участвовать в чемпионате мира.

ИСТОЧНИК KP.RU