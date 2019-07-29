Саратовская биатлониста отобрана на чемпионат мира
Состязание пройдет в августе
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В Тюмени проходят чемпионат и Первенство России – отборочные соревнования на чемпионат мира по летнему биатлону.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, состязание пройдет в конце августа в Белоруссии.
Саратовская спортменка Анастасия Халиуллина выиграла золото масстарта, добавив его к бронзовой медали в спринте.
Она теперь будет участвовать в чемпионате мира.
ИСТОЧНИК KP.RU