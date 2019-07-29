2019-07-29T16:20:34+03:00
Общество

Жительница Саратова взяла бронзу Спартакиады учащихся России

Приняли участие спортсмены из 34 регионов страны
Дарья Вострикова
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С 24 по 28 июля в Энгельсе прошли финальные соревнования Спартакиады учащихся России 2019 года по гребле на байдарках и каноэ.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в них приняли участие спортсмены из 34 регионов РФ.

Было разыграно 23 комплекта наград на дистанциях 200, 500 и 1 тыс. метров в одиночках, двойках и четверках.

Саратовская спортсменка Арина Майорова взяла бронзу на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке.

В шаге от медалей оказались Семен Безбородов, Сергей Рычков и другие.

Сборная Саратовской области заняла 12 общекомандное место из 34 регионов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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