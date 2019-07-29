В Саратовскую область не пустили яйца из Казахстана
Владельцев груза привлекли к административной ответственности
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В Озинках 20 июля инспектор Управления Россельхознадзора вместе с Пограничным управлением ФСБ России по Самарской и Саратовской областям обнаружил подозрительный груз.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выявлено два автомобиля, в котором везли 75 кг консервов и 3 тыс. яиц из Республики Казахстан.
Партия была без документов, поэтому ее отправили обратно, а владельцев груза привлекли к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU