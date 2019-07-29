2019-07-29T15:55:56+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина с поддельными паспортами взорвал квартиру при изготовлении бомбы

Он планировал подрывать банковские терминалы [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Фото УФСБ по Саратовской областиФото УФСБ по Саратовской области
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В Заводском районе Саратова суд вынес приговор гражданину Опалеву.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСБ региона, его признали виновным в изготовлении, приобретении и хранении взрывчатки, а также подделке фальшивых документов.

Два поддельных паспорта гражданина РФ, банковские карты, полученные по ним, а также 60 незарегистрированных sim-карт были найдены в квартире дома в Заводском районе после произошедшего там взрыва.

Эксперты установили, что взрыв произошел при изготовлении взрывчатки.

Фото УФСБ по Саратовской области

Фото УФСБ по Саратовской области

Причастность его к террористической деятельности не подтвердилась.

Суд приговорил Опалева к четырем годам общего режима, а также штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Мужчина взорвал квартиру при изготовлении бомбы. Оперативное видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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