В Саратове мужчина с поддельными паспортами взорвал квартиру при изготовлении бомбы
В Заводском районе Саратова суд вынес приговор гражданину Опалеву.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСБ региона, его признали виновным в изготовлении, приобретении и хранении взрывчатки, а также подделке фальшивых документов.
Два поддельных паспорта гражданина РФ, банковские карты, полученные по ним, а также 60 незарегистрированных sim-карт были найдены в квартире дома в Заводском районе после произошедшего там взрыва.
Эксперты установили, что взрыв произошел при изготовлении взрывчатки.
Фото УФСБ по Саратовской области
Причастность его к террористической деятельности не подтвердилась.
Суд приговорил Опалева к четырем годам общего режима, а также штрафу в размере 100 тыс. рублей.
Мужчина взорвал квартиру при изготовлении бомбы. Оперативное видео.
ИСТОЧНИК KP.RU