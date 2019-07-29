Сотрудники мэрии обсудили с жителями благоустройство двора в Волжском районе

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-29T16:14:24+03:00

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В рамках поручения главы Саратова Михаила Исаева сотрудники администраций районов провели встречу с жителями двора дома №2 по 1-му Соколовогорскому проезду в Волжском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ведутся работы по установке дорожного бортового камня, а также разрабатывается проект планировки территории.

Одним из спорных моментов, по мнению горожан, является постройка, которую они бы хотели облагородить. Специалисты пообещали ответить на эту просьбу в максимально короткий срок.

Жители готовы обустраивать придомовую территорию. По словам подрядчика, ремонт там завершится к 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU