2019-07-29T16:12:57+03:00
Общество

Подарок новоселам: без проводов и с экономией

Екатерина Семенова
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Телеком-оператор «Дом.ru» обновил предложение «Новосел», которое позволяет проложить кабель в квартире и замаскировать провода еще на этапе строительных работ.

Подключение проходит в два этапа. Сначала технический специалист прокладывает кабель в квартиру, составляет индивидуальную карту покрытия WI-FI-сигналом и дает рекомендации по оптимальному размещению роутера. Благодаря этому сигнал будет уверенным в каждом ее уголке. Подключить услуги, выбрать тариф и оборудование клиент может в любое время. Для этого достаточно обратиться в компанию по телефону 8-800-333-7000. На втором этапе техник установит и настроит оборудование в удобное для абонента время.

Тариф «Новосел» рассчитан на тех, кто въезжает в новостройки и помогает не только подключить услуги оператора, скрыв провода на этапе ремонта, но и ощутимо сэкономить. С июля и до декабря 2020 года стоимость снижена почти в два раза. В Саратове предложение «Новосел» для ТВ и интернета обойдется всего в 780 рублей*. Оплата за первый месяц пользования услугами связи уже включена в стоимость подключения. Кроме того, клиентам с момента заключения договора будут доступны до 127 телеканалов в пакете «МобиСмарт», их можно смотреть на ПК, ноутбуках, смартфонах и Smart TV и услуга «Управляй просмотром» (просмотр ТВ-каналов в течение семи дней после эфира) на три месяца без дополнительной платы.

- По данным YouTube+ и Mail.ru Group, ежемесячно почти 5 млн пользователей ищут информацию по темам «переезд» и «ремонт», а более 45% россиян хотят улучшить жилищные условия, в первую очередь — переехать в более просторную квартиру. Мы позаботились о новоселах — ремонт в новой квартире не испортят провода, а цена на цифровое ТВ и интернет не ударит по карману. Теперь стоимость подключения ниже, а возможностей и удобства больше, — отмечает директор саратовского филиала «Дом.ru» Михаил Маракаев.

Кроме современного ТВ и гигабитного интернета, «Дом.ru» устанавливает для жильцов новых домов системы контроля удаленного доступа и «Умный дом» — видеонаблюдение и домофоны, что позволит саратовцам переехать сразу не просто в новое, но и по-настоящему современное и безопасное жилье.

*Стоимость оборудования не включена.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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