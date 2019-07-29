Саратовские студентки получили гранты «Территории смыслов» на 370 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-29T15:10:16+03:00

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Две саратовские студентки стали победителями конкурса грантов на Всероссийском форуме «Территория смыслов».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, победительницами от региона стали Екатерина Орлова и Ангелина Шершнева.

Екатерина Орлова учится в СГЮА, она выставила на конкурс проект «PROдвигай доBRO» и получила 170 тыс рублей.

Проект студентки СГМУ Ангелины Шершневой носит название «Творческая мастерская в условиях детской больницы», сумма ее гранта составила 200 тыс. рублей.

Всего на форуме было представлено 124 заявки. Гранты на общую сумму 5,6 млн рублей получили 27 из них.

Форум проходит в городе Солнечногорск Московской области и продлится до 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU