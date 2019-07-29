В Саратове прошел международный форум корейских барабанов
Мероприятие проводится третий раз
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С 25 по 28 июля в Саратове прошел 3-й международный форум корейских барабанов «Самульнори-2019», организованный Саратовским корейским центром «Тонмакколь».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, название идет от жанра игры на этом инструменте.
В форуме приняли участие команды из Москвы, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и других городов.
Три дня музыканты обменивались опытом, а 28 июля представили свой концерт.
ИСТОЧНИК KP.RU