2019-07-29T15:08:21+03:00
Общество

В Саратове прошел международный форум корейских барабанов

Мероприятие проводится третий раз
Дарья Вострикова
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С 25 по 28 июля в Саратове прошел 3-й международный форум корейских барабанов «Самульнори-2019», организованный Саратовским корейским центром «Тонмакколь».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, название идет от жанра игры на этом инструменте.

В форуме приняли участие команды из Москвы, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и других городов.

Три дня музыканты обменивались опытом, а 28 июля представили свой концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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