В Балашовском районе мужчина нашел в своем городе гранату

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-29T15:05:26+03:00

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Сегодня, 29 июля, житель села Тростянка Балашовского района копал огород и обнаружил предмет, похожий на артиллирейский снаряд.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», прибывшие сотрудники ОМОН установили, что это французская фугасная граната образца 1916 года. Она опасна для людей.

Саперы Росгвардии вывезли боеприпас на отдаленные от населенных пунктов место и уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU