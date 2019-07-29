В Балашовском районе мужчина нашел в своем городе гранату
Боеприпас уничтожили
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Сегодня, 29 июля, житель села Тростянка Балашовского района копал огород и обнаружил предмет, похожий на артиллирейский снаряд.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», прибывшие сотрудники ОМОН установили, что это французская фугасная граната образца 1916 года. Она опасна для людей.
Саперы Росгвардии вывезли боеприпас на отдаленные от населенных пунктов место и уничтожили.
ИСТОЧНИК KP.RU