Подростка из Балаково признали виновным в краже денег с чужой банковской карте
Он похитил 3 тыс. рублей
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Суд признал 16-летнего балаковца виновным в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, с 31 марта по 1 апреля 2019 года парень через мобильный банк своего телефона зашел в аккаунт жительницы Маркса и перевел себе более 3 тыс. рублей.
Та поспешила сообщить об этом в полицию.
Еще до окончания следствия юноша признал свою вину и возместил причиненный вред. Поэтому степень преступления изменили с тяжкого на средней тяжести и наказание стало мягче.
Ему сделали предупреждение, а также установили особые требования к поведению, ограничив досуг.
Приговор в законную силу пока не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU