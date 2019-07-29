Подростка из Балаково признали виновным в краже денег с чужой банковской карте

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-29T14:44:37+03:00

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Суд признал 16-летнего балаковца виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, с 31 марта по 1 апреля 2019 года парень через мобильный банк своего телефона зашел в аккаунт жительницы Маркса и перевел себе более 3 тыс. рублей.

Та поспешила сообщить об этом в полицию.

Еще до окончания следствия юноша признал свою вину и возместил причиненный вред. Поэтому степень преступления изменили с тяжкого на средней тяжести и наказание стало мягче.

Ему сделали предупреждение, а также установили особые требования к поведению, ограничив досуг.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU