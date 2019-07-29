Николай Панков обсудит с жителями состояние школы в Энгельсе

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-29T15:20:12+03:00

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Жители Энгельса рассказали Николаю Панкову об удручающем состоянии нового здания школы в Энгельсе. Об этом депутат Госдумы сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов». Во время работы в регионе он планирует встретиться с жителями для обсуждения этой проблемы.

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- Не раз встречался с работниками бюджетной сферы — врачами, учителями, воспитателями. Обсуждали проблемы с кадрами, жильем, зарплатами, ремонтом учреждений. Вместе искореняли добровольно-принудительное привлечение их к разным мероприятиям, которое иногда имело место. С ними и с жителями продолжаем совместную работу. Об острых вопросах рассказывают лично и в соцсетях. Жители Энгельса сообщили о состоянии школы, которую строил «Новый век». Нарекания такие, что не прошло и года, как уже «посыпались» потолки, штукатурка и так далее. Если это действительно так, то вопрос, считаю, к подрядчику — как соблюдались технологии и качество? Или только за сроками гнались? Сейчас работаю в регионе. Вместе с людьми обязательно осмотрим здание школы, зададим вопросы строителям, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU