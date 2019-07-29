В Саратове мужчина выплатил долг в 1 млн рублей из страха потерять здание
Он хотел продать недвижимость, но не смог
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В Кировском районном отделе на исполнении находится производство о взыскании кредитной задолженности.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, саратовец задолжал по кредиту почти 1 млн рублей, но отдавать деньги не хотел.
Запросы приставов показали, что в собственности у мужчины есть недвижимость. На нее наложили запрет регистрационных действий.
Принятые меры побудили должника вернуть деньги, поскольку он понял, что теперь продать свое нежилое имущество нельзя, а это было в его планах.
ИСТОЧНИК KP.RU