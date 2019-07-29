2019-07-29T15:15:55+03:00
Происшествия

В Саратове инструктор автошколы проехал по «встречке» на красный свет

Это запечатлели местные жители
Дарья Вострикова
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В Саратове инструктор по вождению одной из местных автошкол устроил беспорядок на дороге.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», очевидцы запечатлели водителя на Hyundai (госномер К575ТА 64), который на красный свет выезжал со второстепенной дороги на главную.

Автомобилисты просят правоохранителей проверить водителя и учреждение, в котором он трудится, а также выяснить, правомерно ли ему выдали лицензию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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