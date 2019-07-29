В Саратове инструктор автошколы проехал по «встречке» на красный свет

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-29T15:15:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове инструктор по вождению одной из местных автошкол устроил беспорядок на дороге.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», очевидцы запечатлели водителя на Hyundai (госномер К575ТА 64), который на красный свет выезжал со второстепенной дороги на главную.

Автомобилисты просят правоохранителей проверить водителя и учреждение, в котором он трудится, а также выяснить, правомерно ли ему выдали лицензию.

ИСТОЧНИК KP.RU