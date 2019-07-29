В Саратове 18 водителей небезопасно перевозили своих детей
Их выявили в ходе профилактического мероприятия
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В Саратове с 23 по 26 июля прошло мероприятие «Маленький пассажир!».
Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, выявлено 18 граждан, которые перевозили детей с нарушениями. Напомним, что до 12 лет ребенок должен отправляться в поездку только в специальном кресле.
Родителей-водителей призывают к тому, что использование удерживающих устройств необходимо. Соблюдая это правило, личным примером можно научить детей ответственности и соблюдению ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU