2019-07-29T15:14:35+03:00
Происшествия

В Саратове 18 водителей небезопасно перевозили своих детей

Их выявили в ходе профилактического мероприятия
Дарья Вострикова
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В Саратове с 23 по 26 июля прошло мероприятие «Маленький пассажир!».

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, выявлено 18 граждан, которые перевозили детей с нарушениями. Напомним, что до 12 лет ребенок должен отправляться в поездку только в специальном кресле.

Родителей-водителей призывают к тому, что использование удерживающих устройств необходимо. Соблюдая это правило, личным примером можно научить детей ответственности и соблюдению ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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