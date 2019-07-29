Турист сбежал в лес под Саратовом
Мужчина выскочил из автобуса и скрылся в зарослях
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На саратовской трассе пропал турист.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», 38-летний мужчина выскочил из туристического автобуса Крым — Казань, когда тот остановился на светофоре перед ремонтируемым участком.
Один из пассажиров, по словам очевидцев, находящийся в неадекватном состоянии, выскочил из салона и убежал в лес.
На место были вызваны спасатели Хвалынской службы спасения, которые через два часа нашли гражданина.
Выясняются обстоятельства ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU