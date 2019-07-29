Турист сбежал в лес под Саратовом

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-29T15:11:36+03:00

Мужчина выскочил из автобуса и скрылся в зарослях

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На саратовской трассе пропал турист.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», 38-летний мужчина выскочил из туристического автобуса Крым — Казань, когда тот остановился на светофоре перед ремонтируемым участком.

Один из пассажиров, по словам очевидцев, находящийся в неадекватном состоянии, выскочил из салона и убежал в лес.

На место были вызваны спасатели Хвалынской службы спасения, которые через два часа нашли гражданина.

Выясняются обстоятельства ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU