Уровень безработицы в Саратовской области выше всероссийского
Также он превышает показатель по ПФО
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Среди жителей Саратовской области 1 млн 171,5 тыс. человек — работоспособные. Из них 54,6 тыс. граждан являются безработными, то есть 4,7%.
Такие данные за минувший июнь опубликовал Росстат.
Уровень безработицы в регионе составляет 4,7%. Он превышает показатель по России — 4,6% и ПФО — 4,2%.
Хуже дела в Приволжском округе обстоят только у Чувашской республики, Пермского края и Кировской области. В этих регионах уровень неработающих граждан достиг отметки в 5%.
Отметим, что всего в стране живут 75 млн человек в возрасте от 15 лет и выше, которые могут трудиться. Из них 3,4 млн человек пока находятся без работы.
ИСТОЧНИК KP.RU